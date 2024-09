Come sta andando l’Arabia Saudita di Mancini nelle partite di qualificazione al Mondiale

AFP via Getty Images

Poco più di un anno fa Roberto Mancini ha fatto le valigie ed è volato in. Addio Italia, addio Nazionale switchando completamente su un altra realtà.che si giocherà dall’11 giugno al 19 luglio 2026.- In questa pausa per le nazionali l’Arabia Saudita di Mancini ha giocato due partite: ha pareggiato 1-1 in casa con l'Indonesia andando sotto e trovando il gol decisivo nel recupero del primo tempo; e ha vinto 2-1 in casa della Cina grazie a una doppietta del difensore dell'Al-Ittihad Hassan Kadesh che ha segnato la rete della vittoria al 90'., che con l'Indonesia è entrato alla mezz'ora e contro la Cina è partito titolare giocando tutta la gara e prendendo un'ammonizione.

- Dopo queste due gare la nazionale di Mancini tornerà in campo a ottobre, con altre due sfide del girone: il 10 alle ore 20 sfiderà il Giappone in casa, cinque giorni dopo ospiterà il Bahrein alla stessa ora.; comanda il girone il Giappone a punteggio pieno, dietro la nazionale di Mancini ci sono Bahrein (3 punti), Indonesia (2), Australia (1) e Cina a 0. Le prime due di ogni girone si qualificano alla fase finale del Mondiale 2026, le terze e le quarte vanno alla quarta fase.