Per il Pallone d'oro è corsa a quattro, ma non può non vincerlo Lamine Yamal

In un anno in cui non si celebreranno grandi tornei riservati alle nazionali e in cui il peso della Champions League sarà determinante per la scelta del vincitore – privando verosimilmente un giocatore straordinario come Momo Salah dell'occasione di una vita – è davvero complicato giocatori più determinanti o simbolici per le sorti delle rispettive squadre. Di questi solamente uno è fuori dal novero dei finalisti per la conquista della coppa più ambita, eppure...(Yascin), onoreficenza negata a grandissimi nel ruolo come Dino Zoff, Gigi Buffon o Iker Casillas, per restare in epoca moderna.nella fase finale di questa edizione di Champions League – dalla lotteria dei rigori contro il Liverpool ai miracoli in serie contro Aston Villa e Arsenal –Facendo, anche da un punto di vista stilistico e spettacolare, il giro del mondo.e allo splendido trionfo mondiale in Germania. Eletto a simbolo di una difesa assolutamente insuperabile e per questo iconico,Una delle chiavi dello sviluppo del gioco dei nerazzurri è poter contare su un centrale con un piede sinistro con pochi eguali, che diventa un'alternativa ulteriori allo sviluppo del gioco offensivo. E che, per cattiveria e leadership, si è rafforzato ed è migliorato ulteriormente negli ultimi tempi crescendo di pari passo col resto della squadra., quelle che possono segnare un'epoca – come sarebbe nel caso della conquista di una Champions League –Il capitano dell'Inter, che in Italia è una certezza e in Europa invece aveva sempre balbettato un po' di più, questa volta non ha mancato un appuntamento nella fase ad eliminazione diretta. A bersaglio agli ottavi contro il Feyenoord, ma soprattutto mattatore nella doppia sfida contro il Bayern Monaco e poi a segno anche nell'epica partita di ritorno contro il Barcellona.Eppure, eppure...Un anno fa vinceva con la Spagna l'Europeo, da protagonista e pochi mesi dopo essere diventato titolare al Barcellona. MaSe i paragoni con illustri predecessori sono prematuri e rischiano di essere deleteri per il ragazzo, l'eventuale vittoria di un Pallone d'oro sarebbe invece naturale per quello che abbiamo visto sul campo. Nessuno ha spostato gli equilibri in Europa come lui, nessuno è stato il simbolo di una squadra come Yamal. Se tra qualche mese dipendesse da me, la scelta sarebbe bella che fatta.