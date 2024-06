Monza, perchè Galliani ha scelto Nesta per il dopo Palladino

doveva essere e Nesta è stato. Sarà dunque l’ormai ex tecnico dellal’erede di Raffaeleal. Ma perchè Adrianodopo aver fatto un pensierino su Alessio, sondato Andreae corteggiato Marcoha preferito puntare su quello che era stato uno dei grandi colpi dell’era SilvioEcco, già questo è uno dei punti fondamentali: Galliani è molto legato alla sua storia da dirigente come ha avuto modo di raccontare in queste ore al Festival della serie A in corso questo fine settimana a. All’ad del Monza, è noto, piacciono gli uomini che ha avuto in passato e Nesta, grandissimo colpo di mercato dell’era Berlusconi dallaal Milan, è sicuramente uno tra questi. Il percorso di Nesta alla Reggiana, squadra che lo scorso anno aveva eliminato il Monza dalla, è piaciuto a Galliani. La ‘Regia’ si è salvata senza troppi affanni sfiorando anche la zona playoff con una squadra che non era certamente da piani alti della classifica. Ha fatto bene all’esordio in B l’ex difensore.

E allora perchè non provare a dargli un’opportunità subito in serie A? Anche perchè a Galliani queste operazioni sono spesso andate bene: fu così con Arrigoai tempi del Milan, si è ripetuto con Raffaeledue anni fa e ora ci si riprova con. Che ha anche un costo inferiore rispetto alla concorrenza (particolare da non sottovalutare per non una società che guarderà anche al bilancio). E mettiamoci dentro pure che il nuovo allenatore del Monza potrà dare consigli utili per il mercato dicon 3-4 acquisti che potrebbero arrivare dalla cadetteria a cominciare da Nathan, svizzero che ha segnato 5 reti con 3 assist lo scorso anno a. Ma non solo. Si monitorano giovani e anche meno giovani nel campionato cadetto per migliorare una rosa che è già di buonissima qualità. A cominciare dal portiere: si valuteranno proposte per Alessio, ma piacciono anche l’ex Intere l’estremo difensore del Veronaper sostituiregià promesso alla. In partenza anche Andrea: lo vogliono(se va a Firenze potrebbe arrivarein prestito). Alla viola del nuovo tecnicopiacciono molti giocatori del Monza: dafino a, ma la volontà di Adriano Galliani è di vendere al massimo 2-3 pezzi pregiati per non rischiare di impoverire una rosa che vuole ottenere, anche il prossimo anno, una salvezza tranquilla.