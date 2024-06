Venezia, idea Bettella del Monza

Getty Images

Dopo aver festeggiato la promozione in Serie A ilha iniziato a lavorare sul mercato:, per il quale il Torino è in pressing da tempo. Il tecnico ha una clausola rescissoria di un milione scattata dopo la vittoria dei playoff, i granata stanno provando a strappare uno sconto o a inserire una contropartita per non pagare la clausola.- Nel frattempo però il Venezia si sta guardando intorno anche per rinforzare la rosa,. Il ds del Venezia Filippo Antonelli conosce bene il giocatore da quando era a Pescara, in rossoblù hanno lavorato insieme e ora potrebbe fare un tentativo per portarlo a Venezia. Con il Monza ha un contratto fino al 2025, ma il club è pronto a valutare offerte.

- Per Bettellama la società non vuole indebolire la squadra per risalire subito in A. Bettella arriva da una stagione negativa nella quale l'unica presenza che ha fatto sono stati i minuti di recupero proprio contro il Sassuolo a fine gennaio: ora il difensore cresciuto nell'Inter cerca la svolta, a 24 anni non vuole sbagliare la scelta sul suo futuro. Venezia e Sassuolo ci pensano.