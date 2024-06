Monza, Galliani: "Nesta? Certi amori non finiscono..."

Andrianoha parlato ai media presenti all'Hotel Melia, dove oggi è andato in scena un evento per la presentazione del libro dedicato al ricordo di Silvio Berlusconi "C'è solo un presidente". Tra le domande rubate all'ad del Monza, anche una su Alessandro, promesso sposo del club brianzolo dove è l'indiziato numero uno per la panchina.Galliani non ha voluto sbilanciarsi, lasciando tuttavia intendere che il ricongiungimento con l'ex difensore, con cui ha avuto l'occasione di lavorare ai tempi del Milan, è più che un'idea: "Nesta è un tesserato della Reggiana, che è una società amica; lasciamolo tranquillo e poi vediamo.". Proseguendo, ha poi aggiunto: "Credo che Nesta possa fare grandi cose, ma ne parleremo più avanti".

Il Monza ha da poco salutato Raffaele Palladino, tecnico che nelle ultime due stagioni ha ben figurato alla guida dei brianzoli, accasatosi alla Fiorentina. Per riempire il posto vacante negli ultimi giorni Galliani ha accelerato proprio sul fronte Nesta. Affare che si avvicina alla fumata bianca, come confermano anche le dichiarazioni dell'ad brianzolo.