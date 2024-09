Quando ricomincia il campionato dopo la sosta per le nazionali

Getty Images

Come ogni anno, dopo le prime tre giornate di Serie A arriva lo stop del campionato dovuto alla pausa per le partite delle nazionali.: gli Azzurri affronteranno la nazionale di Deschamps venerdì 6 settembre alle 20.45 a Parigi, poi lunedì 9 giocheranno sempre in trasferta contro Israele. Tutte le squadre perderanno qualche giocatore, con la speranza che non tornino infortunati per la ripresa del campionato.- La Serie A quindi riprenderà a metà settembre, l'ultima partita prima della sosta è stato lo 0-0 dell'Allianz Stadium tra Juventus e Roma e. Quasi quindici giorni di pausa per lavorare e riflettere sulle prime indicazioni della stagione, in attesa del debutto delle italiane nelle coppe europee.

- Da qui a metà novembre l'Italia giocherà sei partite, tutte di Nations League:del campionato durante la quale la nazionale di Spalletti sfiderà ancora il Belgio in trasferta (il 14) e giocherà in casa contro la Francia (17 novembre).Ore 15.00: Como-BolognaOre 18.00: Empoli-Juventus

Ore 12.30: Genoa-RomaOre 15.00: Torino-LecceOre 15.00: Milan-VeneziaOre 15.00: Atalanta-FiorentinaOre 18.00: Cagliari-NapoliOre 20.45: Monza-InterOre 18.30: Parma-UdineseOre 20.45: Lazio-Verona