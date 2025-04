Inter-Roma, 34esima giornata di Serie A

I nerazzurri di Simone Inzaghi ospitano a San Siro i giallorossi di Claudio Ranieri, in un match che mette in palio punti pesanti per lo Scudetto e per l'Europa.L'Inter vuole rialzarsi dopo i due ko consecutivi contro il Bologna, che ha consentito al Napoli l'aggancio in vetta, e nel derby di Coppa Italia contro il Milan. La Roma invece vuole allungare la striscia di risultati utili e cerca punti per alimentare le ambizioni di rimonta Champions.: -: Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro, Arnautovic.. Inzaghi.

: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Pellegrini, Cristante, Koné; Soulé; Shomurodov, Dovbyk.. Ranieri.: Fabbri.: -: -