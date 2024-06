Quanto guadagna Hummels al Borussia Dortmund

Getty Images

Mats Hummels può diventare un'occasione di mercato per l'estate, l'idea low cost per chi cerca un difensore d'esperienza e affidabilità. A 35 anni ha tenuto in piedi la difesa del Borussia Dortmund diventando uno dei protagonisti della stagione dei gialloneri fino ad arrivare alla finale di Champions League, era in scadenza di contratto e d'accordo con il club ha deciso di svincolarsi per mettersi sul mercato a parametro zero. E ora non è esclusa la possibilità di vederlo in Serie A: secondo il quotidiano tedesco Bild, Milan e Juventus sono pronte a valutarlo, ma tra i club interessati c'è anche la Roma.

PERCHE' HUMMELS PUO' ANDARE DAVVERO ALLA ROMA



QUANTO GUADAGNA HUMMELS - Non essendo più sotto contratto col Borussia Dortmund, i club interessati potranno parlare direttamente con lui e il suo entourage per trattare il contratto. Lo stipendio percepito al Borussia era di 3,7 milioni a stagione, stesso ingaggio di Brandt, Reus e uno dei più alti di tutta la rosa (al primo posto c'è Haller con 5,8 milioni). Cifre che rischiano di essere fuori budget per la Serie A, ma secondo Sky Sport lo stesso giocatore ha aperto a un possibile trasferimento in Italia dicendosi anche disposto ad abbassarsi l'ingaggio.

- Tutte e tre le squadre cambiano qualcosa in difesa: la Juventus ha lasciato partireche è andato via a zero per scadenza del contratto; il Milan ha salutato, anche lui in scadenza, e la Roma potrebbe trovare un accordo conper la risoluzione del contratto: il difensore inglese ha ancora un altro anno di contratto con i giallorossi, ma è fuori dai piani tecnici della società.