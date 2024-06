Getty Images

La nuova Juventus di Thiago Motta sta cercando un grande colpo a centrocampo. Il nome più caldo è quello di Teun Koopmeiners dell'Atalanta, ma contemporaneamente si sta lavorando anche a un'altra pista: secondo Sky Sportche non escluderebbe l'eventuale arrivo dell'olandese dell'Atalanta. Le due strade viaggiano parallelamente, perché per Douglas Luiz si sta provando a mettere in piedi uno scambio con McKennie.

- Il classe '98 è stato individuato con l'idea di prendere un play con caratteristiche diverse da Locatelli per spostare l'ex Sassuolo nel suo ruolo originale di mezz'ala.permette all'Aston Villa di fare una richiesta così importante alla quale i bianconeri non riescono ad arrivare. Per questo, considerando anche la distanza con l'agente di McKennie per il rinnovo, si sta pensando a uno scambio tra i due.- Se i colloqui dovessero andare avanti la Juventus è consapevole che il cartellino del centrocampista americano non basterebbe per convincere l'Aston Villa a far partire il centrocampista che nell'ultima stagione ha contribuito alla qualificazione della squadra in Champions con 10 gol in una cinquantina di partite:. Un'operazione fattibile, alla quale la Juventus sta pensando con insistenza.