Chi è Douglas Luiz, l'obiettivo della Juventus bocciato da Guardiola

La Juventus vuole fare un grande colpo in mezzo al campo. Con l'arrivo di Alcaraz a gennaio - prestito con diritto di riscatto - i bianconeri avevano rimandato l'investimento importante all'estate, ma non sono esclusi altri arrivi per rinforzare il centrocampo. I, titolare fisso nell'Aston Villa di Unai Emery, conquistando la qualificazione alla prossima Champions League.- Dopo una manciata di partite con il Vasco da Gama, il brasiliano è arrivato in Europa con i, due stagioni da titolare prima di tornare in Premier League. Guardiola lo boccia e i Citizens lo vendono all'Aston Villa: "Qui sono felicissimo" aveva detto dopo il rinnovo di due anni fa; alla fine di quella stagione, era stato votato miglior giocatore sia dai tifosi che dai compagni di squadra.

- I suoi, invece, sono tutti per la compagna Alisha Lehmann, anche lei giocatrice dell'Aston Villa femminile. A casa si cresce a pane, calcio e tatuaggi,: una signora di origini umili che faceva la parrucchiera a Rio de Janeiro e ha sempre sostenuto il figlio nelle sue scelte.- L'idea della Juventus è quella di prendere un play davanti alla difesa per spostare Manuel Locatelli nel ruolo originale di mezz'ala, da qui nasce l'idea di provare a costruire l'operazione Douglas Luiz con l'Aston Villa.. Piazzato centrale di centrocampo da Emery, in nazionale - 13 partite col Brasile - ha fatto anche l'esterno d'attacco in un'amichevole con la Spagna.