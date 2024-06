Getty Images

Abbonamenti Inter 2024-25: 600 posti in più, come funziona

23 minuti fa



L'Inter ha deciso di riaprire la vendita degli abbonamenti per la stagione 2024-2025. Dopo il sold out fatto registrare a inizio mese, con tutti i tifosi nerazzurri che hanno confermato il loro posto anche per la stagione 2024-25, di fatto polverizzando i 40mila abbonamenti disponibili (nonostante un aumento da un anno all'altro tra il 12% e il 23%), domani, martedì 18 giugno, la piattaforma di acquisto degli abbonamenti li tornerà attiva sul sito ufficiale dell'Inter, mettendo in vendita 600 nuovi season ticket.



I DETTAGLI - Si tratta di 600 posti nel terzo anello verde, acquistabili una volta finito il conto alla rovescia per 299 euro nella formula base e 359 per la formula plus. Non si tratterà però di una vendita libera, perché sarà dedicata a coloro che erano in lista d'attesa.