Sampdoria, c'è il Napoli su Leoni: sfida a Juventus Inter e Torino

La caccia al baby difensore dellaGiovannipotrebbe assumere i contorni di una vera e propria asta di mercato. Il calciatore nato a dicembre 2006, arrivato a Genova a gennaio e immediatamente impiegato da Pirlo come titolare della formazione blucerchiata, ha subito suscitato il gradimento di varie società di Serie A. D'altro canto un diciassettenne con la sua personalità alle prime apparizioni tra i professionisti è difficile da trovare. Le prime ad accorgersi delle qualità di Leoni sono state le due squadre di, i granata e la. Il club di Cairo aveva inviato anche il suo ds Vagnati ad osservarlo dal vivo, i bianconeri invece vengono accreditati da tempo come spettatori interessati.

Nelle ultime settimane invece si è aggiunta l'alle pretendenti, oltre ad alcuni rumors che raccontano delle attenzioni del. Da ieri però nel capoluogo ligure circola anche l'indiscrezione di un sondaggio delper il centrale ex Padova. Tra l'altro da pochi giorni la Samp è interamente proprietaria del cartellino: ha riscattato proprio dal Padova il giocatore, trasferitosi a Bogliasco in inverno in prestito con diritto di riscatto fissato ad 1,5 milioni (oltre ad un 10% sulla futura plusvalenza). Si tratta di una cifra importante per un ragazzo che non aveva mai giocato neppure una partita tra i professionisti sino a qualche mese fa, ma le sue prestazioni hanno convinto Manfredi a versare l'importo pattuito con i veneti.

Adesso la Samp prenderà in considerazione una cessione ad una delle tante squadre accostate a Leoni: la sfida tra Juventus, Inter, Napoli e Torino può cominciare. La sensazione è che il Doria possa chiedere poi al futuro acquirente di lasciare Leoni inun'altra stagione a Genova, per fare ancora esperienza garantendo però nel contempo a Pirlo un rinforzo importante.