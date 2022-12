è un nuovo giocatore del. Proprio dal Penarol era partito agli inizi della sua carriera, quando le, tanto da valergli un soprannome non di poco conto:. Lo stesso appellativo riservato a, che peraltro è stato anche suo compagno di squadra al. In rosanero arriva con grande convinzione e si impone subito come, guadagnandosi la. Una serie diincontrate nei periodi successivi lo costringono a cercare spazio altrove ed inizia così. Dall'al, passando poi dall', fino al Brasile con le maglie di. L'ultima parentesi, anch'essa negativa, è targata, club messicano che accoglie Abel Hernandez, dopo 13 anni dall'ultima presenza con gli uruguaiani.Abel Hernandez prima di approdare a Palermo, con cui sostiene un provino, non superato principalmente a causa del suoche lo rendeva una presenza ingombrante in terra ligure. Su intuizione disi trasferisce dunque in rosanero, dove. Con la formazione giovanile mette a segno ilche vale la conquista dellonella. Da lì si stabilisce permanentemente in prima squadra e sotto la guida di Delio Rossi, tanto da contribuire al quinto posto del Palermo, mettendosi. Abel Hernandez ha tutte le carte in regola per la definitiva esplosione, maA mettersi fra la Joya e la sua crescita calcistica ci pensa un, che lo ferma per quattro mesi e che è ilche lo colpiranno in seguito. L'anno successivo è ancora out tre mesi, fino al 2012, quando lalo ferma per tutta la stagione. In quel periodo l'uruguaiano assiste al, che retrocede in Serie B. Un ultimo lampo Abel Hernandez lo mostra quando segnache permettono ai rosanero diMa le sirene inglesi sono luminose e il giocatore vieneLa parentesi in Gran Bretagna è ancora segnata da, con gol intervallati da infortuni, tra cui uno pesante al. A scadenza di contrattocon cui però trascorre, prima di passare all'che si aggiudica il suo cartellino dopo la risoluzione con il club russo. Lo stesso Hernandezdi andare a giocare in Russia, dicendo ". Lo feci perché giocava lama non andò bene anche per una". Poi il ritorno in Sudamerica, dove veste le maglie die le suerendendo le gesta della Joya un lontano ricordo.L'ultimo capitolo della storia di Abel Hernandez si chiamae rappresenta unper il giocatore. Un ritorno in patria sì, ma anche lache lo ha portatodel calcio uruguaiano fino a. La fortuna sicuramente non è stata dalla sua parte, ma anchealla sua infausta carriera. Ai tempi del Palermo, già: "Sono deluso da Hernandez, deve mettersi in testa che. Deve, di bere la birra, altrimenti".