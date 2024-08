Abraham e Fullkrug insieme? Il West Ham spinge per un altro obiettivo del Milan

Ormai è chiaro, quello che sta nascendo per la stagione 2024/25 èNon tanto per la nazionalità di tot giocatori (anzi Ogbonna ha lasciato dopo tanti anni) quanto perché. L'elenco è lungo, e oggi La Gazzetta dello Sport riporta di un concreto tentativo per Tammy, attaccante della Roma cui il Milan ha pensato nell'ottica di un affiancamento a Morata.I giallorossi, che hanno preso Artemdal Girona, possono anche liberarsi dell'inglese, che già un anno fa è stato vicino all'addio prima di infortunarsi a giugno, compromettendo la successiva finestra di mercato., specie per il Milan che non riesce a far uscire Jovic. Allora ci prova il West Ham:, più o meno quanto gli Hammers hanno speso perdal Borussia Dortmund.

Fullkrug che poi è stata la prima idea dei rossoneri per il ruolo di alternativa a Morata; se ci mettiamo anche la manovra di disturbo fallita per, sul quale ieri Fonseca si è esposto pubblicamente, siamo già a tre mosse. E a queste vanno aggiunte quella andata in porto per strapparealla Juventus e le operazioni, entrambi accostati in passato al Napoli.