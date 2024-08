L'allenatore rossonero ha dichiarato a Mediaset dopo la vittoria del Trofeo Berlusconi contro il Monza: "Lavoriamo insieme soltanto da cinque settimane, ma si vedono già le buone intenzioni della squadra. Abbiamo ancora tanto da migliorare, ma io sono soddisfatto perché i calciatori cercano di fare quello che proviamo in allenamento. Sono più contento per la fase offensiva, abbiamo bisogno di tempo per migliorare difensivamente".E' un giocatore di squadra che può far bene in più posizioni, lavora tanto sia difensivamente, sia offensivamente. Mi piace molto".

- "Sarò l'allenatore della sua consacrazione definitiva? E' difficile dire quello che può succedere con Rafa. Stiamo lavorando insieme eParlando con lui, non so se sarà migliore o peggiore, ma- "Ci manca un solo nuovo calciatore per completare la rosa.. Gli altri che vogliamo sono già con noi. Kalulu? E' una situazione che stiamo valutando".