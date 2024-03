Abraham sempre più vicino al rientro nella Roma: il nuovo ruolo con De Rossi e come cambia il mercato

Per capire il calvario vissuto dabasta vedere l'avversaria della Roma nell'ultima partita dell'attaccante inglese: era lo Spezia allenato da Leonardo Semplici, che oggi sta lottando per non scendere in Serie C.: parte fuori, entra nel secondo tempo per Belotti ma dopo neanche venti minuti finisce a terra. Lesione totale del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Da quel giorno non è più sceso in campo.- Ora però - dopo otto mesi - l'ex Chelsea vede una luce in fondo al tunnel. Nell'ultima giornata contro il Sassuolo ha fatto la prima panchina della stagione e il ritorno in campo non è mai stato così. Abraham ha ricominciato a lavorare parzialmente in gruppo, la sosta lo può aiutare a recuperare del tutto dall'infortunio e- In attesa di riaverlo al 100% De Rossi sta pensando a come inserirlo tatticamente nella nuova Roma: l'allenatore giallorosso non esclude la possibilità di provare la coppia Abraham-Lukaku in questa seconda parte di stagione. Anzi, "ho pensato subito che avrei voluto farli giocare insieme" ha detto.: può fare la punta centrale con due trequartisti dietro, il riferimento principale in un tridente o giocare al fianco di un'altra punta, proprio come sta pensando De Rossi. Dopo l'infortunio in nazionale Azmoun rischia di stare fuori per circa un mese, il ritorno di Abraham diventa una scelta in più per De Rossi e nelle gerarchie della Roma può fare anche il vice Lukaku.- Da una parte il campo, dall'altra il mercato. Nell'estate 2021 la Roma aveva pagato poco più di 40 milioni per portare Abraham in Italia, il Chelsea aveva un diritto di recompra a 80 milioni scaduto l'estate scorsa. Chi vuole Tammy - Chelsea compreso - dovrà sedersi a parlare con i giallorossi.. In estate la Roma vorrebbe prendere a titolo definitivo Lukaku e per farlo bisognerà parlare ancora con il Chelsea: il belga è arrivato nella capitale prestito secco, nel contratto non c'è né diritto né obbligo di riscatto. Valutazioni in corso su Azmoun, per il quale invece i giallorossi hanno un diritto di riscatto a 12,5 milioni che possono esercitare a fine stagione. Prime strategie di mercato per la Roma che verrà, e che intanto sta per ritrovare Tammy Abraham. Dopo otto mesi di calvario.