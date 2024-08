Getty Images

Abraham verso il Milan? De Rossi ha chiesto una contropartita precisa

10 minuti fa



Secondo quanto riferisce SportMediaset, il tecnico del Milan Paulo Fonseca ha fatto espressamente richiesta di un altro attaccante, con Tammy Abraham, che è in uscita dalla Roma, come prima idea sondata dal board rossonero. Il tecnico portoghese ex Lille è il principale sponsor del 27enne attaccante inglese, che pensa a una nuova sfida, a un nuovo capitolo nella sua carriera.



L’idea sarebbe quella di chiedere l’ex Chelsea alla Roma in prestito oneroso con diritto di riscatto condizionato a determinati obiettivi, anche se i meneghini non disdegnano l’inserimento di una contropartita tecnica nell'affare: si è parlato in queste settimane per esempio di Okafor, Origi e Jovic, ma l'ultima idea, su richiesta di De Rossi, è Davide Calabria, capitano della formazione di Via Aldo Rossi.