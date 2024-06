Accardi-Sampdoria, l'ufficialità nel weekend? Sarà il ds più pagato nella storia del club

Getty Images

Lasi prepara a salutare il suo nuovo direttore sportivo. Sarà Pietro, insieme ad Andrea Mancini, a guidare il mercato del club blucerchiato e a programmare la risalita in Serie A della squadra genovese. Nei prossimi giorni Accardi si libererà ufficialmente dall'Empoli, e arriverà a Genova. L'ufficialità dell'operazione è prevista per ilGià in questi giorni peraltro Accardi era atteso in Liguria per il primo contatto informale.Accardi firmerà un biennale da 600mila euro a stagione, con un'opzione per il terzo anno. Per la Samp si tratta di una cifra importante, che testimonia la volontà di Manfredi di affidare ad un dirigente esperto l'area sportiva della squadra. Addirittura, secondo Il Secolo XIX Accardi sarà ilL'ormai virtualmente ex Empoli dovrebbe portare a Bogliasco anche un suo collaboratore, ossia Giuseppe, che si occupa dello scouting. Potrebbe quindi affiancare l'attuale responsabile dello scouting, Lorenzo Giani, anche se Manfredi potrebbe decidere di ridisegnare l'area tecnica.

Il primo atto ufficiale di Accardi nella sua nuova avventura a Genova, questa volta 'dietro alla scrivania' potrebbe essere quello di incontrare l'allenatore Andrea. I due dovranno confrontarsi, e capire anche quali idee ha il tecnico per la prossima Serie B, in modo da approntare il prima possibile una formazione competitiva per il ritorno in A.