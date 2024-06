Sampdoria, Accardi ha rescisso con l'Empoli: atteso a Genova domani

Getty Images

Nuova, improvvisa accelerata nella questione direttore sportivo per la. Il nome è quello circolato già negli scorsi giorni, ossia Pietro. Come previsto, il dirigente ha incontrato l'per fare il punto sulla situazione e dal summit con il patron Corsi è emersa la volontà da parte dell'ex difensore di lasciare il club azzurro. La separazione tra le parti verrà comunicata in maniera ufficiale nelle prossime ore, ma l'epilogo sembra inevitabile. A rescissione certificata, Accardi a breve annuncerà il suo addio al Castellani per approdare a, sponda blucerchiata, nella città che lo ha ospitato come calciatore per sei anni. Risolta quindi la questione dell'anno residuo di contratto con Corsi, che rappresentava uno degli ultimi nodi.

Dopo l'addio ad Empoli, arriverà (salvo clamorosi colpi di scena) la Sampdoria. A seguito del casting dei giorni scorsi il ds, in realtà nel mirino della Samp, ha sbaragliato la concorrenza. Accardi è stato individuato da Manfredi, Molango e Messina come il perfetto rinforzo per l'organigramma societario, lo testimonia anche l'offerta messa sul piatto: un contratto importante, da quasi 600mila euro a stagione più bonus, biennale e con opzione per il terzo anno. Adesso Accardi è atteso a Genova: potrebbe arrivare già domani o dopodomani, la Samp comunque vuole concretizzare la vicenda entro la fine della settimana.