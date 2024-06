Ad Genoa: "Gudmundsson, non siamo una prigione: ecco chi lo vuole. Frendrup rimane"

Getty Images

L'ad del, Andres, ha parlato a Telenord facendo un punto sul mercato a partire dal pezzo pregiato rossoblù, l'islandese Albert"Non siamo una prigione, se alcuni calciatori vogliono fare altre esperienze noi non possiamo fermare la loro carriera, che è corta. Se un giocatore come Dragusin dice che vuol fare un'esperienza all'estero e viene pagato di più, io non posso fermare la carriera di un calciatore. Se uno viene al Genoa si troverà bene sempre ma sa che se in questo posto faranno carriera tanto qui come in un altro posto. Albert vive in città ed è felice qui. È normale che alla sua età voglia fare un'esperienza dove guadagnare di più. A gennaio ha rifiutato la Fiorentina non per il club, ma perché gli ho detto che avevo bisogno di lui per arrivare nella top ten. E per poco non ci siamo riusciti. Devo anche soddisfare i bisogni che hanno le persone. Se dovesse chiedere di andare via e ci fosse l’offerta giusta allora la prenderemmo in considerazione. Abbiamo avuto degli interessamenti dall'Arabia, dall'Italia e dall'estero ma nessuna offerta concreta. Chiedono in tanti ma il mercato non è ancora iniziato. Fino a che non finisce l'Europeo non credo si facciano mosse importanti".

- "Non va venduto. Per noi è giocatore fondamentale, ad oggi non c’è nessun piano di vendere Frendrup. La struttura del Genoa è molto chiara in difesa, a centrocampo e in attacco, e ad oggi Frendrup è un pilastro fondamentale e non verrà venduto".- "Non è stato facile ma ci siamo riusciti. Grazie anche al lavoro di Ricciardella, che ha ottimi rapporti con la dirigenza del Marsiglia. Abbiamo lavorato intensamente, Vitinha ci ha detto che era felice di restare qui e noi siamo stati ben felici di accontentarlo. Come pure Gilardino, che lo voleva dopo averlo allenato in questi mesi. Abbiamo scommesso su Vitinha e la proprietà ci segue: andava bene a Marco Ottolini e Johannes Spors e abbiamo avuto tutto il supporto da Miami e da Londra, così siamo andati avanti. È un investimento importante, ma abbiamo sempre pensato che il giocatore fosse forte. Vitinha mi ha detto che sarebbe potuto andare ovunque, ma qui si sentiva felice. Non voleva andare in nessun altro posto al mondo che non fosse il Genoa. A livello personale ha avuto cose brutte, ma lui si è dichiarato sinceramente con noi sul voler rimanere qui".

- "Quindi coppia Vitinha-Retegui? Abbiamo Ankeye, Retegui, Gudmundsson, Messias: credo che il nostro attacco sia un attacco importante per la Serie A. Qualche squadra delle top 5 sarebbe contenta con un attacco come il nostro".- "Finora non abbiamo venduto nessuno, vedremo quello che succederà. Potrebbe partire Martinez, ne stiamo parlando. E se andrà via, allora arriverà un altro portiere di valore. 15 milioni prezzo giusto? Penso che il portiere valga molto di più ma delle volte non dipende da noi, a quel punto lascio così".

- "È un ottimo portiere. Stiamo guardando diverse opzioni. Ci piace ma non siamo gli unici su questo giocatore. È forte".- "Vasquez si trova bene qui e starebbe qui tutta la sua vita. E' migliorato come giocatore".- "Zanoli? Ci sono dieci giocatori così. C'è Spence, lo stesso Zanoli e tantissimi giocatori che stiamo cercando. Nomi che non sono ancora usciti".- "Spence vorrei tenerlo, si è trovato bene ma non dipende da noi: fosse per lui resterebbe al Genoa, il Tottenham è una squadra ricca".

- "Dobbiamo vendere quando il prezzo è giusto e quando abbiamo un giocatore che possa riempire quel vuoto. A volte non ce n'è bisogno, come per esempio con Dragusin. Abbiamo preso meno gol e fatto più gol senza di lui. Gilardino ha fatto un grande lavoro con la difesa con un modulo che ha fatto molto bene senza Radu".- "Rimarrà? Sì. È stato il secondo miglior giocatore del Mondiale Under 20, ha giocato da terzino sinistro che non è il suo ruolo logico. Vorrebbe giocare sulla fascia e fare il quinto a sinistra. Mi aspetto che quest’anno sia l’anno di Matturro, ha mentalità e penso farà molto bene".