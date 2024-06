Genoa, Gudmundsson è il miglior 'partecipatore' d'Europa: il 40% dei gol passa dai suoi piedi

Getty Images

Prendendo in considerazione i cinque principali tornei nazionali del Vecchio Continente, l'attaccante islandese del Genoa risulta essereIl 27enne di Reykjavik è stato non solo uno dei principali protagonisti dell'ultima edizione della Serie A, arrivando con 14 gol quinto nella classifica generale dei marcatori, ma ha contraddistinto il proprio campionato per l'altissima presenza nelle reti del Genoa.che Albert ha fornito ai compagni. Ciò significa che su dieci reti realizzate dal Genoa, ben quattro vedono lo zampino di Gudmundsson.

, come detto,In Premier il migliore in questa statistica è il centravanti del Bournemouth, autore di 19 reti e di tre assist. Cifra che hanno contribuito al 35,2% dei gol realizzati dai rossoneri inglesi. Stessi numeri in termini assoluti, ma non in percentuale rispetto a quelli della propria squadra, per l'ex nazionale francese ed ex Arsenal. Il capitano del Lione è il giocatore di Ligue 1 con la più alta partecipazione alle segnature della propria squadra, avendo preso parte attiva al 38,8% delle 49 reti messe a segno dai Les Gones. In Germania a primeggiare è stato, autore di 40 tra reti e assist, ma in una formazione, il Bayern Monaco, che la porta avversaria l'ha bucata in Bundesliga ben 94 volte. La partecipazione personale di Kane è quindi di poco inferiore al 39%, assestandosi al 38,8%. Nessuno come Gudmunsson, infine, neppure in Liga. Qui il miglior 'partecipatore' ai gol di squadra è stato il croatoL'ex di Sampdoria e Crotone è stato autore con la maglia dell'Osasuna di 17 reti e due assist, il 37,8% del totale realizzativo del club navarro.

Ultimo dato da sottolineare, è che a differenza dei suoi principali rivali in questa speciale classifica,, agendo spesso durante la partita anche molto lontano dall’area di rigore avversaria.