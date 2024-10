Adani: "Ecco come vedo Roma-Inter. Pisilli è un dono, Pellegrini deve fare una cosa"

Getty Images

Danieleha parlato di svariati argomenti a Radio Manà Manà Sport. Queste le parole dell'ex calciatore, oggi opinionista."Credo che il cambiamento stia andando innel sistema di gioco e nell'abbassamento, ma credo che abbia dato la possibilità ai calciatori di esprimersi al meglio. C'è sicuramente qualche errore in difesa, ma la squadra è, gioca un calcio. Mi sembra sia una bella ripartenza e volendo anche inaspettata, l'Italia ne aveva bisogno".È una partita difficile per lache deve tirare fuori il massimo in un momento non facile. Sappiamo come vuole giocare Juric.Al Torino c'erano grandi corse da parte degli attaccanti, la situazione a Roma è diversa. Bisogna trovare un compromesso. L'Inter ti porta a muoverti a vuoto, il Milan non si è fatto portare in giro ed è riuscito a fare la sua partita ma in generale non è facile. La Roma nasce per fare la partita, poi vedremo come andrà ma gli acquisti lo suggeriscono".

"Ha una responsabilità alta, le attenzioni e le responsabilità per lui sono moltiplicate.. Col Belgio aveva fatto una buona partita nei primi 40 minuti, ha fatto quello che fa quando sta bene. Deve diluire la sua prestazione assieme agli altri, è una cosa più mentale che tecnica. Non sembra riuscire a fare questa cosa, deve provare a fare la sua partita seria e costante in attesa che possano arrivare i picchi".

"Dispiace chenon ci sia più, credo che la squadra abbia bisogno di ragazzi come lui, ma ora ha modo di giocare titolare.Non è solo a disposizione, ma lui aggiunge. Sono contento che abbia debuttato in nazionale, sono felice quando ci sono storie come queste"."È stata una scelta forte, che però non mi stupisce.cerca molte soluzioni sopra palla, se deve durare serve una crescita. L'impatto può stupire, ma quando va consolidato e adattato agli avversari allora deve variare nelle interpretazioni.Il Milan deve compattarsi anche tra i membri interni alla squadra".

"Ho visto una statistica che diceed è successo cole con la. Non è scontato che possa vincere lo scudetto, ma sta facendo bene. Mi sembra, ma con un senso dell'impresa più rimarcato con una grande serenità. L'impresa gli sembra fattibile, è partito bene anche se ora ha un calendario difficile".