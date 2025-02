Adani: "La Juventus deve proporre un altro calcio se vuole vincere, che ci sia Motta, Allegri, Conte o Sarri..."

ANSA

, ex difensore e attuale commentatore in tv e sui social, intervenendo ai microfoni della Domenica Sportiva parla della: "Kolo Muani ha dato una mano ad una squadra che faceva fatica a finalizzare e aveva problemi nell'ultimo terzo di campo, con lui ha risolto delle situazioni e sono arrivate anche due vittorie consecutive, anche se non prestazioni convincenti"."La Juventus ha fatto 10 vittorie in campionato su 24 partite e sono pochissime, in più non sempre ha mostrato la parte migliore di sé quindi uno cerca di migliorare la proposta calcistica per ottenere la vittoria quindi se non ha ottenuto tante vittorie è perché non ha giocato bene. Contro il Como, l'Empoli ha fatto un brutto primo tempo e se ne giochi altri così non vinci, valeva gli altri anni e vale anche quest'anno".

così, come riportato da TuttoJuve.com: "Quindi a prescindere da chi ci sia in panchina, Conte, Allegri, Motta, Trapattoni o Sarri che è stato l'ultimo a vincere lo Scudetto, tu devi proporre un altro calcio se vuoi arrivare alla vittoria, non è una questione di estetica ma una questione di merito".