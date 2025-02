Juventus, ecco i primi lampi di Adzic: assist di tacco e punizione all'incrocio, Thiago Motta ha una risorsa in più

? Il primo gol di Adzic in pic.twitter.com/srPHmgHZpN — JuventusFC (@juventusfc) February 9, 2025

Un impatto così è difficile da passare inosservato.– a distanza di oltre due mesi dal suo esordio –eccome nella squadra che, sotto la guida di Massimiliano Brambilla, ha infilato l'undicesimo risultato utile consecutivo nel girone C del campionato di Serie C , piazzandosi a soli due punti dalla zona playoff., ex capolista del torneo, e firmare così le sue prime statistiche in gare ufficiali in bianconero.Risolti i continui problemi fisici che hanno caratterizzato la prima metà di stagione del talento montenegrino,, eccezion fatta per la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Adzic ha infatti debuttato in Serie A il 19 ottobre scorso (18' in campo al posto di Thuram) contro la Lazio, per poi ripetersi tre giorni più tardi in Champions League, in occasione della sfortunata esibizione contro lo Stoccarda: in quel caso i minuti a disposizione per l'esterno offensivo furono 22. Bisognerà attendere il finale di Juventus-Cagliari di Coppa Italia del 17 dicembre per rivederlo in campo, prima degli scampoli di match contro il Monza (22 dicembre) e il Milan (18 gennaio) nuovamente in Serie A.nell'estate del 2024, proveniente dal Buducnost Podgorica, e ha firmato un contratto fino a giugno 2029. Ritrovata la migliore brillantezza fisica, il giocatoreper acquisire minutaggio ed esperienza. Una risorsa in più per completare la scalata fino ai piazzamenti playoff per i ragazzi della Next Gen, ma anche una soluzione ulteriore per Thiago Motta nell'arco delle frequenti rotazioni offensive degli ultimi tempi.