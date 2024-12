Mondadori Portfolio via Getty Images

Adani: "La Juventus di Motta come il Napoli di Spalletti"

18 minuti fa



Lele Adani, ex difensore e attuale commentatore in tv e sui social, intervenendo alla Domenica Sportiva parla della Juventus: "Io vedo delle analogie tra questa Juventus e il percorso che Spalletti ha fatto a Napoli dove è arrivato il primo anno viaggiando bene il giusto e nel secondo anno hanno dominato il campionato. La Juventus gioca con i ragazzi, ha speso molto sul mercato ma sta cercando una strada simile".



La Juventus è attualmente sesta in classifica in Serie A, il Napoli nel primo anno con Luciano Spalletti in panchina, stagione 2021-22, arrivò terzo in classifica con 79 punti, a -7 dal Milan campione d'Italia e a -5 dall'Inter seconda in classifica.