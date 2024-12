Adani sulla Fiorentina: "Comuzzo come Gabbia. Vicenda Bove? bisogna capire come reagirà il gruppo"

Mondadori Portfolio via Getty Images

è intervenuto sulle frequenze di radio Bruno dove ha parlato del momento della Fiorentina, squadra con cui è stato protagonista da calciatore. Queste le sue parole: "Il gruppo è molto sano e i calciatori sono tutti focalizzati su un unico obiettivo . Adesso bisogna capire che reazione avrà il gruppo dopo ciò che è accaduto a Bove."- "Ci parlavo quando era nella Primavera del Monza. E già si vedeva uno tagliato per il mestiere, con idee e apertura mentale. L'impatto in Brianza è stato clamoroso. E anche a Firenze ha confermato quel che aveva fatto vedere. Io ho avuto Mancini a Firenze e già dal secondo allenamento ho capito quanto fosse preparato e appassionato."

- "Mi piace tanto e ha grandi margini di miglioramento. Ha grande intelligenza, questo gli ha permesso di bruciare i tempi. Per me può migliorare nell'uscita della palla. Questo mondo è pieno di eccentrici. E a me piace anche il 'regolare' alla Gabbia. La coppia centrale viola mi ha stupito tanto"