, ex difensore fra le altre di Inter e Fiorentina e oggi volto non solo del suo format Viva El Futbola, ma anche della Domenica Sportiva, ha commentato proprio ai microfoni della Rai la vittoria dei nerazzurri sull'Empoli."Ragazzi, l’Inter ha perso solo tre partite in questa stagione: la Supercoppa e una in Champions, ma per il resto ha vinto o pareggiato. Stimo molto lo staff di Inzaghi, conosco il loro modo di lavorare. È vero, l’Inter ha la squadra per vincere lo scudetto e arrivare fino in fondo in tutte le competizioni, ma tra il dire e il fare c’è sempre dell’altro".

"Se il Bologna arriva a San Siro e gioca una partita compatta e offensiva, ci sta che tu faccia una mezza battuta d’arresto. Ma ci sono tante cose belle nell’Inter. Quando si giudica questa squadra lo si fa sempre partendo da un pregiudizio, ma guardate i risultati. La critica dovrebbe essere più equilibrata"."Se una squadra vuole fare il salto di qualità, passando dal campionato locale al palcoscenico internazionale, un giocatore come Frattesi deve restare. È un elemento fondamentale per il progetto".