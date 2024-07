Addio a "90° Minuto" di domenica: come cambia la programmazione tv della Rai

Una rivoluzione nella programmazione dei format tv che segue il passo dei tempi e i cambiamenti del calcio:E, proprio come il pallone moderno, si fa "" spalmandosi su due giorni. Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti, le immagini delle partite di Serie A verranno diffuse all'interno di altri due slot al(alle 23) e al(a mezzanotte). Per la domenica, invece, sarà utilizzata la "". Tutto su Rai 2.- Il calcio spezzatino fa dunque calare il sipario sulla trasmissione dopo 54 anni. "90° Minuto" era nato nel 1970 su idea die ha avuto un enorme successo perché, in un'epoca senza pay-tv, dava la possibilità di vedere i gol della Serie A a poca distanza dalla fine degli incontri. A ciò si affiancava l'iconicità dei vari inviati, alcuni dei quali sono rimasti nell'immaginario collettivo.

- Paolo Valenti rimase in conduzione fin quasi alla sua morte, nel 1990. A lui seguirono Fabrizio Maffei a più riprese, Gian Piero Galeazzi, Paola Ferrari, Franco Lauro, Marco Mazzocchi, Simona Rolandi e Marco Lollobrigida, con varie figure a coadiuvarli tra i quali Bruno Pizzul, Giorgio Tosatti, Alberto Rimedio e Alessandro Antinelli solo per citare alcuni tra i più noti volti della Rai.- La tv di Stato spiega oggi, durante la presentazione dei palinsesti, scelte e filosofia., direttore di Rai Sport, ha detto: "Ci siamo adeguati ai tempi. Abbiamo preferito acquistare slot con più appeal", riporta Calcio e Finanza.