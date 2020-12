. Le sue condizioni si erano aggravate a causa del Coronavirus per il quale era stata ricoverata all’ospedale di Bolzano. Lidia era un pezzo di storia: partigiana, testimone della resistenza, femminista e vera amante dei valori della costituzione. Il Presidentesi è mostrato addolorato per la sua morte e ha voluto ricordare in un’intervista concessa a Repubblica che personaggio storico è stato la Menapace: "".Nata a Novara il 3 aprile del 1924, Lidia Brisca, così segnata all’anagrafe, è stato un esempio storico per tutti i cittadini italiani.. Sulla sua storia di partigiana ne scrisse un libro, 'Io, partigiana', nel quale racconta la vita della resistenza, dell’antifascismo e della lotta al regime fascista nella sua Bolzano. Nel 1964 venne eletta come prima donna nel consiglio provinciale e poi, nella stessa legislatura, assessore alla Sanità. Nel 1969 fece parte del gruppo dei primi fondatori de Il Manifesto. Nel 2006 entrò a far parte della lista di Rifondazione Comunista e fu proposta alla presidenza della Commissione di Difesa per il Senato. Qualche anno dopo, nel 2009, si candidò alle Europee nella lista anticapitalista Prc-Pdci, che però non passò lo sbarramento. Durante tutta la sua vita ha partecipato ad eventi di piazza, cortei e dibattiti culturali anche in tardissima età.Molte le dichiarazioni per commemorare la scomparsa della Menapace, tra le quali quelle del presidente dell’ANPI. Scrive su Facebook: "È un lutto per l'Anpi, è un lutto per il Paese. Ciao Lidia, partigiana della democrazia, della pace, dell'uguaglianza, dei diritti delle donne, cioè dell'umanità. Resterai nella coscienza e nell'impegno di tutte e tutti noi". E ancora il presidente della camerasu Twitter: "Ha scritto delle pagine preziose della nostra storia. Staffetta partigiana, pacifista, si è sempre battuta per i diritti delle donne. Non dimenticheremo il suo grande impegno civile e politico".