Addio Arabia Saudita, Neymar può andare negli Stati Uniti: chi lo vuole

Dubbi sul futuro dell'attaccante brasiliano, il cui contratto con l'scadrà il prossimo giugno: l'addio all'Arabia Saudita prende forma e per l'ex Barcellona e Paris Saint-Germain spunta una nuova opzione, laO Ney si è lasciato alle spalle il gravissimo infortunio al ginocchio che lo ha fermato per un anno, ma i livelli spettacolari a cui aveva abituato sono ancora lontani. Con l'Al-Hilal, in cui è arrivato nel 2023, ha visto pochissimo il campo e ad oggi le possibilità di un rinnovo con il club della Saudi Pro League sono pressoché nulle. E gli Stati Uniti si candidano per offrirgli un nuovo step in carriera.

- Secondo quanto riferito da ESPN, il futuro di Neymar può essere negli USA: tre franchigie di MLS sarebbero già pronte ad assicurarsi il suo cartellino e tra queste spicca quella dei, con contatti già avviati tra le parti.- Tra i club emersi negli ultimi mesi c'è anche l', opzione che consentirebbe adi tornare a giocare conricomponendo la celebre MSN che aveva trascinato il Barcellona. Una pista difficilmente percorribile tuttavia, le restrizioni in vigore della MLS bloccano l'Inter Miami.

- Da tempo si vocifera anche di un possibile ritorno del classe 1992 in Brasile. Il Santos, club nel quale è cresciuto e si è lanciato prima dell'approdo in Europa con il Barcellona, sarebbe pronto a riaccoglierlo, ma resta un'operazione complicata.- Nell'estate del 2023, l'Al-Hilal ha versato circa. A distanza di due anni il club saudita è pronto a rinunciare alla stella brasiliana, che di fatto non ha vissuto un'esperienza fortunata nel Paese mediorientale, condizionato da infortuni e lunghissimi periodi ai box. Con l'Al-Hilal, O Ney ha collezionato solo, con la società di Riad che senza di lui ha vinto il titolo nazionale. Anche a questo si deve la decisione di non proporre un rinnovo di contratto.