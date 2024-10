Addio Arabia Saudita, Tapiro d'oro a Mancini: "Buonuscita milionaria? Bugie. Tornare in Nazionale? Non si sa mai"

Giovanni de Girolamo

Dispiacere e malcontento da ambo le parti: "".racconta l'addio all'per l'allenatore italiano, che dopo appena 14 mesi è stato esonerato dalla funzione di commissario tecnico della nazionale saudita. Pochi risultati e tanti rumors, valsi all'ex ct azzurro il celebre premio di Striscia la Notizia (in onda martedì 29 ottobre alle 20.35 su Canale 5).- Intercettato a Roma, Mancini commenta l'addio all'Arabia Saudita: "Sono dispiaciuto. In questi mesi abbiamo fatto un buon lavoro. A volte però i risultati non vengono e c’era del malcontento da ambo le parti".

- Tra i rumors emersi nelle scorse ore c'è anche quello su una presunta. Voce che Mancini smentisce con forza: "Sono tutte bugie".- Infine, all'inviato che gli chiede se tornerebbe con piacere ad allenare la Nazionale italiana, Mancini risponde: "Nella vita non si sa mai. È pur sempre il team più importante in Italia. Abbiamo fatto bellissime cose, oltre al record di 37 partite senza sconfitte".