Mancini non è più il ct dell'Arabia Saudita: il comunicato ufficiale

AFP via Getty Images

E' durata poco più di un anno e due mesi l'avventura araba di, che in questi minuti ha trovato l'accordo per la risoluzione del contratto con la federazione araba., a confermarlo è una nota ufficiale pubblicata sui profili ufficiali della nazionale: "Il consiglio di Amministrazione della Federazione Calcio Saudita - si legge - e l'allenatore della nazionale Roberto Mancini hanno raggiunto oggi un accordo congiunto che prevede la fine del rapporto contrattuale".- Mancini è stato ct dell'Arabia Saudita per 18 partite, durante le quali la squadra non ha raggiunto i risultati che la federazione sperava e. Nell'ultimo periodo anche l'ex ct è sembrato nervoso ed è stato criticato per alcuni episodi: prima ha risposto stizzito a un giornalista ("Vuoi vedere il mio conto in banca?!"); dopo il pareggio con il Bahrein, invece, a risposto a tono a un tifoso che aveva qualcosa da ridire, con una reazione plateale dal campo.

- Trovato l'accordo per la risoluzione del contratto di Mancini l'Arabia Saudita volta pagina ed è già alla caccia di un sostituto. Il sogno della federazione è l'ex allenatore del Real Madrid, una pista difficilmente percorribile; tra i profili più raggiungibili ci sono quelli dell'argentino, ex attaccante dell'Inter e ora allenatore del Corinthians e, che era già stato sulla panchina della nazionale saudita qualificandola al Mondiale 2022.