L'Inter vira su Chivu: sarà lui il nuovo allenatore nerazzurro

Tempo di decisioni per l': dopo il no incassato dal Como per Cesc Fabregas, il profilo preferito per succedere a Simone Inzaghi, i nerazzurri hanno scelto di virare sutecnico ex Primavera nerazzurra e nella scorsa stagione protagonista di un'ottima salvezza conquistata alla guida del Parma, strappando anche un 2-2 in rimonta proprio all'Inter che si è rivelato cruciale nella corsa Scudetto. Sarà quindi il rumeno, come riporta Gianluca Di Marzio e come risulta anche alle verifiche di Calciomercato, il prossimo allenatore dei 20 volte campioni d'Italia.

- Chivu, all'Inter da giocatore dal 2007 al 2014, vincitore del Triplete 2010, è stato allenatore delle giovanili nerazzurre dopo il ritiro, dal 2018 al 2024, al timone della Primavera dal 2021. La sua prima esperienza alla guida di una prima squadra è stata proprio quella col Parma, dalla quale è uscito promosso a pieni voti.IN AGGIORNAMENTO