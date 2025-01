Addio Napoli: Kvaratskhelia al PSG, è ufficiale. Le cifre

Mancava solo il sigillo dell'ufficialità, è arrivato:Il club parigino ha comunicato con una nota sui propri canali ufficiali l'ingaggio del classe 2001, che diventa il primo giocatore georgiano nella storia del PSG.- Il Napoli dalla cessione di Kvaratskhelia al PSG incassa, con pagamento dilazionato su più anni. Il georgiano invece ha firmato un contratto della durata di quattro anni e mezzo, fino al, un aumento importante rispetto agli 1,7 milioni percepiti in azzurro e uno stipendio superiore anche di quello offerto da Aurelio De Laurentiis nella proposta di rinnovo (4 milioni di euro).

- Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l’ingaggio di Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno 23enne, che indosserà la maglia numero 7, diventa il primo giocatore georgiano nella storia del club.Nato a Tbilisi, Georgia, il 12 febbraio 2001, Khvicha Kvaratskhelia aveva 11 anni quando entrò a far parte del club locale Dinamo Tbilisi nel 2012. Il giovane ala sinistra si fece strada tra i ranghi prima di esordire nell'Erovnuli Liga (campionato georgiano) nel settembre 2017, in una partita contro il Kolkheti 1913 Poti, dove si distinse fornendo un assist.

Khvicha Kvaratskhelia si è unito all'FC Roustavi a parametro zero il 20 marzo 2018, prima di andare in prestito al Lokomotiv Mosca per mezza stagione nel 2019. Alla ricerca di tempo di gioco, ha firmato per il Rubin Kazan nell'estate del 2019, dove è emerso come uno dei talenti più promettenti del campionato russo, segnando 9 gol e fornendo 18 assist in 73 presenze. L'anno seguente, il georgiano ha continuato a stupire con il Dinamo Batumi, segnando 8 gol e fornendo 2 assist in 11 presenze.L'ascesa fulminea di Khvicha Kvaratskhelia è continuata quando è entrato a far parte dell'SSC Napoli nel luglio 2022. Nel primo mese di competizione, le sue ottime prestazioni gli sono valse il premio di Giocatore del mese di Serie A per agosto 2022, grazie in particolare al suo primo gol e assist contro l'Hellas Verona, seguito da una doppietta contro l'AC Monza. Sulla scena europea, il georgiano si è anche dimostrato decisivo con un assist nella sua prima partita di Champions League contro il Liverpool.

Campioni d'Italia alla sua prima stagione, Khvicha Kvaratskhelia e i suoi compagni di squadra hanno aiutato il Napoli a porre fine a una siccità di 33 anni. Incoronato miglior giocatore e miglior assister in Serie A, nonché miglior giovane giocatore in Champions League, l'internazionale georgiano ha concluso al 17° posto il Pallone d'Oro, dimostrando tutta la portata del suo talento. Durante il suo periodo al Napoli, ha collezionato 107 presenze, segnando 30 gol e fornendo 29 assist in tutte le competizioni, diventando un vero punto di riferimento nel suo ruolo.Il nuovo attaccante del Paris Saint-Germain, che diventa il primo giocatore georgiano nella storia del club (portando a 50 il numero di nazionalità rappresentate), è anche un vero pilastro della sua nazionale negli ultimi 6 anni. Dopo essere stato convocato in varie categorie della nazionale georgiana, ha fatto la sua prima apparizione in nazionale maggiore il 7 giugno 2019, in una partita contro Gibilterra. L'ala sinistra ha ora collezionato 40 presenze con la sua nazionale, segnando 17 gol e fornendo 9 assist. Convocato di recente per partecipare a Euro 2024, è stato una delle figure chiave della bella corsa della Georgia verso gli ottavi di finale".

- Le prime parole di Kvara come nuovo giocatore del PSG: "È un sogno essere qui. Ho sentito molte cose molto positive sul Paris Saint-Germain. Sono immensamente orgoglioso di entrare a far parte di questo grande club e non vedo l’ora di indossare i miei nuovi colori".- Queste le dichiarazioni del presidente del PSG,: "Siamo lieti di dare il benvenuto a Khvicha Kvaratskhelia nella famiglia del Paris Saint-Germain. Khvicha è uno dei giocatori più entusiasmanti del calcio mondiale: un talento fantastico, ma anche un giocatore che ha coraggio e combatte per la squadra sopra ogni altra cosa. Khvicha era così determinato a far parte del nostro grande club. So che raggiungerà tutti i suoi obiettivi con noi. Siamo lieti di rafforzare la nostra squadra e di continuare a rendere la squadra la stella del Paris Saint-Germain".

- Kvaratskhelia, che nelle scorse ore ha salutato il Napoli con un messaggio sui social, lascia gli azzurri dopo 107 presenze, condite da 30 gol e 29 assist.