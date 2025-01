Getty

Napoli: scende ancora la quota di Garnacho, per la sostituzione di Kvara è testa a testa con Chiesa

30 minuti fa



L'obiettivo del Napoli capolista, nel mercato di gennaio, è sostituire Kvaratskhelia, in partenza con destinazione Parigi. Sempre più calda, secondo i bookmaker, la pista che porta ad Alejandro Garnacho del Manchester United, sceso, in quota, da 4 a 2,50.



L'ala argentina, una delle poche note liete dei Red Devils nelle ultime stagioni, ha le carte in regola per non far rimpiangere il georgiano e i partenopei hanno nelle casse il tesoretto per il grande colpo. L'alternativa più economica è riportare in Italia Federico Chiesa, ai margini del progetto Liverpool di Arne Slot. L'approdo dell'ex Juve e Fiorentina alla corte di Antonio Conte paga 3.