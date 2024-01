Addio Nizza, UFFICIALE: Sirigu va in Turchia

Salvatore Sirigu cambia nuovamente casacca. L’ex portiere del Napoli, arrivato a settembre al Nizza di Farioli, con il quale non è mai sceso in campo, chiuso dalla presenza di Bulka, firma ufficialmente per i turchi del Fatih Karagumruk.