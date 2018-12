. Lui, insieme con il suo grande amico Giovanni Trapattoni e davvero pochissimi altri colleghi, ha rappresentato per se stesso e per i tifosi delle squadre che ha diretto tutto ciò che il calcio è stato e l’esatto contrario di quello che, negli ultimi venti anni, è diventato.. La scalata verso un sogno che si conclude nella. Portato in trionfo sulle spalle di Pecci, Pulici e Graziani c’era lui. Il tecnico che era stato definitoper via di quello sguardo che rifletteva il colore dei suoi occhi azzurri come il cielo ma nel cui petto, in realtà, pulsava un cuore perennemente inquieto perché governato dalle pulsioni più profonde carezzate da chi sa vivere la vita.E Gigi nella vita nuotava come un delfino, apparentemente freddo e distaccato ma invece sensibile e partecipe ad ogni avventura del mondo.ormai da più di dieci anni sconosciuto a se stesso. Gigi viveva il suo mondo e nel suo mondo dal giorno in cui l’alzheimer aveva cominciato spingerlo sempre più in là verso quella zona tabù per tutti tranne che per lui.. Lo andavano a trovare spesso i suoi ragazzi dello scudetto. Pecci, Pulici, Zaccarelli, i due Sala in particolare. Uscivano dalla sua casa di Monza con le lacrime agli occhi dopo aver abbracciato forte Nerina, la donna che non ha mai abbandonato per un solo istante il suo uomo neppure quando all’apice del successo e bello com’era faceva un poco il brighella. Radice non li aveva riconosciuti anche se con la maglia granata erano stati tutti suoi figli. Così come Mirko Ferretti e Romano Cazzaniga erano stati al suo fianco come fratelli., con la schiena ben dritta e con il cuore in mano anche se, per mascherare i suoi coinvolgimenti emotivi, dichiarava di essere un allenatore e non uno psicologo. Inventò e disegnò il calcio spettacolo a tutto campo anche se la paternità di quel modulo venne poi attribuita ad altri.Ma forse era proprio così perché quello non era un modulo, ma molto più semplicemente un sogno declinato con il calcio per la gioia della gente. Un sogno che ora lo ha inghiottito per sempre.