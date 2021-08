. Cristiano Ronaldo ha salutato la Juve lasciando in fretta la Continassa, abbandonata senza una meta precisa. E anche dopo l'ufficialità del ritorno al Manchester United, il fenomeno portoghese si è limitato a un post su Instagram, per altro zeppo di errori Ad aggiungere pepe alla partenza di CR7 è la sorella, che tramite i social ha lanciato una frecciata alla Juve: "Bentornato a casa amore mio, benvenuto nel posto che ti merita. Che felicità, che orgoglio. Grazie per essere questo grande uomo". Già in passato la sorella si era resa protagonista sui social, come quando pizzicò van Dijk o criticò Maurizio Sarri.