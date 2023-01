Anche il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini ha voluto ricordare Gianluca Vialli, scomparso oggi. "Credo che al di fuori del calcio ci abbia insegnato tanto proprio come persona e come uomo. Oggi purtroppo non ce l'ha fatta ed è venuto a mancare. Credo che tramite i suoi insegnamenti dobbiamo tenerlo sempre in vita. Personalmente mi ha aiutato tanto. È una persona da cui credo che tutti quanti possiamo imparare tanto e io l'ho fatto. Oggi è un giorno brutto, non ci resta che trarre i suoi insegnamenti e continuare a renderlo vivo dentro ognuno di noi".