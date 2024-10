Ag. Acerbi e De Vrij: "Vogliono restare, ma se l'Inter decide di non tenerli..."

Getty Images

possono restare all'? L'agente dei due difensori spiega: "Loro vorrebbero restare, ma se la società decide di non tenerli...".Tiene banco in casa nerazzurra il futuro dei due centrali, accomunati dal procuratore ma anche dalla loro situazione contrattuale. Sia Acerbi, sia De Vrij, l'accordo che li lega all'Inter si concluderà ilma allo stesso tempo per tutti e due c'è la possibilità di prolungare:

L'INTER CERCA IL CENTRALE DEL FUTURO: UNO TRA DE VRIJ E ACERBI SALUTERA'

L'idea del club, tuttavia,, non entrambi - anche perché alle porte c'è un Mondiale per Club da giocare -, per fare spazio a nuovi innesti.- Sull'argomento è intervenuto, agente sia di Acerbi sia di De Vrij, che ha parlato poco prima dell'inizio dell'Assemblea elettiva AIACS (Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società): " Rinnovo? E' ancora molto presto, ci sono clausole che sanciscono la fine o la continuità del rapporto. E' nostro dovere tenere gli occhi aperti, se la società dovesse decidere di non tenere i ragazzi, bisogna trovare una sistemazione adeguata. Entrambi sarebbero contenti di rimanere, lo hanno detto chiaramente entrambi", riporta FcInter1908.it.