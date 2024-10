L’Inter cerca il centrale del futuro, uno tra de Vrij e Acerbi saluterà: il punto

, ma l’affare con il Napoli era praticamente in chiusura e i nerazzurri avrebbero dovuto prima piazzare de Vrij per avere a disposizione almeno parte della cifra richiesta da Cairo. Insomma, tentativo velleitario, visto cheAnche perché al prossimo giugno sia Acerbi che de Vrij andranno in scadenza di contratto.

Non parliamo di un addio certo, perchéin pratica i nerazzurri possono decidere entro una certa data di estendere l’accordo sia con Acerbi che con de Vrij per ulteriori 12 mesi, ma l’idea sembra quella di salutarne. Verso quale dei due si orienterà l’Inter si capirà più avanti, Acerbi è anagraficamente piu avanti ma è uomo di Inzaghi mentre de Vrij, più giovane dell’italiano, è già da tempo alla ricerca di nuovi stimoli.

Palacios, il giovane argentino arrivato in estate, è solo una bella promessa. Atra cosa è il leader difensivo che sarà necessario reperire e le strade sono due: andare su qualche profilo esperto che intende rilanciarsi altrove o puntare su un giovane. Scelte che prevedono ovviamente costi diversi e per questo motivo