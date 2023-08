L'agente Francesco Cecere ha concesso un'intervista a Radio Sportiva in cui ha parlato di alcuni suoi assistiti e ha analizzato il momento del calciomercato.



WAHI IN SERIE A - "Wahi è un grande giocatore e potrebbe arrivare in Italia, anche se è molto complicato perché c'è la concorrenza dei club inglesi e tedeschi. Dovremo essere bravi noi intermediari, ma anche le società a convincere i giocatori con i progetti perché si ha la tendenza a trascurare un po' i giovani, che sono impauriti da questa cosa".



AKINSANMIRO - "Il ragazzo è arrivato dalla Nigeria al Torneo di Viareggio, si è messo subito in mostra con questa squadra, che era un'Accademia che ha preso diversi ragazzi da altre squadre della Nigeria, e ha dimostrato fin da subito di essere un raagazzo molto interessante. L'Inter è stata molto rapida nell'accaparrarselo, è arrivato e sta dimostrando il suo grande valore. È stato convocato diverse volte in prima squadra, ha partecipato a questa prima parte di preparazione con l'Inter. È molto molto interessante, ovviamente anche su di lui ci sono tante richieste, ma il progetto dell'Inter è stato sposato a gennaio e si prosegue con questo progetto".