L'agente del centrocampista spagnolo del Napoli, Fabian Ruiz è tornato a parlare in un'intervista concessa a Goal.com della situazione contrattuale del suo assistito con la trattativa per il rinnovo del suo contratto in scadenza 30 giugno 2023



VUOLE VINCERE TROFEI - "A Napoli è molto contento e ha voglia di vincere dei trofei".



RINNOVO FERMO - "Il rinnovo, che era stato programmato, è in standby da tempo e non ci sono stati passi avanti".



SOLO DUE ANNI - "Quando si concluderà questa stagione gli rimarranno solo due anni di contratto".