Fabián Ruiz, centrocampista del Napoli, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro la Real Sociedad:



BAKAYOKO - "Mi trovo bene con lui e con altri giocatori, ne abbiamo tanti forti. Con lui mi sono trovato bene in queste partite perché più difensivo e ho più spazio".



TREQUARTISTA - "Devi chiedere al mister. L'importante è giocare per me. Mi trovo meglio più dietro, ma se il mister mi vuole più avanti per me va bene".



REAL SOCIEDAD - "È simile al Napoli perché piace ad entrambe le squadre giocare a calcio. Loro hanno fatto bene in campionato e anche in Europa League. Sarà una partita difficile e speriamo di vincerla".