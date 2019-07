Il centrocampista ivoriano si è offerto ai rossoneri nelle scorse ore e rappresenta un'opportunità perchè vuole lasciare il Fulham appena retrocesso nella Championship inglese. Ai microfoni di calciomercato.com. l'agente del giocatore Franklin Mala racconta: "Sappiamo che si sta parlando molto di Milan per Seri. In questo momento posso solo dire che vedremo se ci saranno degli sviluppi, siamo in attesa"."Prenderemo in considerazione l'opportunità"."Sinceramente questo non lo so, ma abbiamo tante opportunità e sceglieremo il meglio per il giocatore"."Molti club, non posso aggiungere altro"."22 milioni di pound (24,5 milioni di euro)".