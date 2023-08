L'Ajax è pronta a rivoluzionare una squadra che ha perso il titolo olandese. Come scrive Vi, due colpi sono ormai definiti: Carlos Borges e Diant Ramaj. Ma non è tutto perché i Lancieri spingono per Josip Sutalo, su cui ci sono anche Napoli e Fiorentina, e Eduard Spertsyan dal Krasnodar. Il club è inoltre impegnato con il Burnley in un'asta per il giocatore del Chelsea, Ian Maatsen.