Una notte turbolenta per la Juventus ad Amsterdam alla vigilia della sfida contro l'Ajax valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Alcuni tifosi olandesi hanno infatti improvvisato non uno, ma due spettacoli con fuochi d'artificio direttamente sotto l'hotel dove dorme la squadra bianconera.



In piena notte, alcuni supporter dei Lancieri si sono recati nei pressi del Van der Valk Hotel e hanno esploso una serie di petardi prima intorno alle 2 e poi intorno alle 4 di notte per non lasciar dormire serenamente i giocatori della Juventus.



Disturbare il sonno delle squadre avversarie alla vigilia di un match importante è diventata ormai un'abitudine per i tifosi olandesi che anche con il Real Madrid nell'ultimo turno avevano fatto la stessa cosa, ma erano stati bloccati praticamente subito dallo staff dei Blancos che chiamò la polizia.