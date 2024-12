Getty Images

IL TABELLINO



Ajax-Lazio



MARCATORI:

ASSIST:



AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Taylor, Henderson, Berghius; Traore, Brobbey, Godts.



LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Patric, Pellegrini; Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Dia, Pedro; Castellanos.



ARBITRO: Kruzliak

AMMONITI:

ESPULSI:



I GOL E LE AZIONI SALIENTI:





ENETSCORE_WIDGE

Trasferta insidiosa per la Lazio ad Amsterdam giovedì sera. La squadra guidata da Marco Baroni si prepara ad affrontare l'Ajax senza i propri tifosi, dopo la decisione delle autorità della capitale olandese di vietare la trasferta ai biancocelesti. Dopo aver battuto il Napoli sia in Coppa Italia che in campionato, la Lazio torna protagonista in Europa. Nella sesta giornata della fase a gironi di Europa League, i biancocelesti sfideranno l’Ajax di Francesco Farioli in un incontro decisivo per la qualificazione diretta. Il pareggio a reti inviolate contro il Ludogorets ha lasciato l'amaro in bocca, ma la squadra di Baroni è pronta a voltare pagina. L’obiettivo è riprendere la corsa interrotta e consolidare la leadership nel girone, cercando di ipotecare il passaggio alla fase a eliminazione diretta. La Lazio guida attualmente il gruppo con 13 punti, frutto di quattro vittorie e un pareggio, al pari di Athletic Bilbao ed Eintracht Francoforte. Gli olandesi arrivano però da una sconfitta per 2-0 contro la Real Sociedad. In precedenza, avevano collezionato tre vittorie e un pareggio.