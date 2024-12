Getty Images

Trasferta rovente adper lagiovedì sera. La squadra di Baroni si prepara ad affrontare l'Ajax dopo le polemiche dei giorni scorsi con le istituzioni della capitale olandese, per il divieto di trasferta dei tifosi laziali. Con una vittoria i biancocelesti potrebbero addirittura assicurarsi l'accesso diretto agli ottavi di finale del torneo con due giornate di anticipo (anche molto dipenderà dagli incastri di risultati delle altre rivali).

Ajax - Laziogiovedì 12 dicembre 202421:00Sky SportSkyGo, NowTvPasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Berghuis; Traore, Brobbey, Akpom. All.: Farioli.Mandas; Lazzari, Gigot, Patric, Pellegrini; Dele-Bashiru, Rovella; Tchaouna, Pedro, Noslin; Castellanos. All.: BaroniBaroni ritrova Pellegrini per la trasferta contro l'Ajax, ma terrà a riposo per precauzione Romagnoli, dopo la botta al ginocchio rimediata a Napoli. Test decisivi tra oggi e domani per Vecino, che potrebbe andare in panchina ad Amsterdam. Davanti spazio ancora a Castellanos, che sarà squalificato in campionato. Tra gli avversari non ci saranno Van Axel-Dongen, Rensch,Mannsverk e il lungodegente Tahirovic.

La partita tra Ajax e Lazio, valida per la sesta giornata di Europa League, sarà visibile in tv in esclusiva sui canali di Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4k)Ajax - Lazio sarà visibile in streaming su SkyGo e su NowTv