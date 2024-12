Ajax, le pagelle di CM: Traorè non basta, Brobbey disinnescato

AFP or licensors

Ajax – Lazio 1-3nel primo tempo rischia due pasticci. Nella ripresa fa diverse parate importanti. Sui gol non può fare nulla, ma ne salva almeno un altro paio.non impeccabile nell’1vs1. Si fa prendere spesso d’infilata dagli esterni biancocelesti. (dal 33’s.t.: spreca una buona chance nel recupero)lascia a desiderare in marcatura in più di un’occasione.non insuperabile, né nel gioco aereo, né nei contrasti a terra. Castellanos lo ha fatto penare parecchio.il migliore lì dietro per senso della posizione e dei tempi di intervento. Bene anche quando si affaccia in zona avanzata.

gestisce bene le due fasi ma non riesce a cambiare il ritmo della manovra quando serve cercare il pari a tutti i costi. (dal 33’s.t.in difficoltà sulla pressione dei trequartisti della Lazio.non una serata da ricordare. Va spesso in affanno contro Dele-Bashiru e Rovella. (dal 27’s.t.: potrebbe riaprire la gara nei minuti finali, ma si fa murare da Mandas)quando accelera fa paura. Pericoloso anche sui calci da fermo, come in occasione del gol del pari.tampinato da Gigot e Patric, ha poche chance e non riesce a fare male. (dal 27’s.t.non trova lo spunto giusto per incidere sul match)

pericoloso nell’1vs1. È il più propositivo lì davanti nel primo tempo anche perché Lazzari ha difficoltà a tenerlo. Cala nella ripresa (dal 12’s.t.: ci mette un po’ ad accendersi. Regala un paio di folate solo nel finale)All.Baroni dà una lezione di calcio al suo Ajax. È mancata alla squadra negli ultimi metri la capacità di incidere e anche lui non è riuscito a trovare la chiave di lettura della gara per cambiarne l’inerzia.